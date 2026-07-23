Nvidia готовит повышение цен на видеокарты GeForce

Видеокарты GeForce могут подорожать. Согласно данным BenchLife, Nvidia уведомила своих партнеров о повышении цен на графические процессоры и комплекты памяти. Причем повышение затронет не только новые модели на архитектуре Blackwell с памятью GDDR7, но и видеокарты, использующие GDDR6.

Изображение: Videocardz

Nvidia поставляет партнерам не только сами GPU, но и комплектует их памятью. Поэтому любое подорожание чипов GDDR6 и GDDR7 автоматически увеличивает себестоимость видеокарт для Asus, MSI, Gigabyte и других производителей, которым затем приходится корректировать розничные цены.

При этом, как утверждает BenchLife, проблема не ограничивается одной лишь памятью. За последнее время выросли затраты на производство систем охлаждения, печатных плат и даже упаковки. В совокупности это может привести к более заметному росту цен, чем во время предыдущих пересмотров стоимости.

Ожидается, что изменения затронут как актуальную линейку GeForce RTX 50, так и некоторые видеокарты предыдущих поколений, которые все еще остаются в продаже.

Также отмечается, что и будущие GeForce RTX 50 Super могут оказаться еще дороже. По имеющимся данным, новые микросхемы памяти GDDR7 объемом 3 ГБ стоят для производителей примерно в три раза больше, чем 2-гигабайтные чипы. Если эта информация подтвердится, использование более емкой памяти может заметно увеличить стоимость новых моделей.