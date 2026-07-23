Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra получили июльское обновление — оно закрывает 57 уязвимостей

Samsung начала распространять июльское обновление безопасности 2026 года для смартфонов серии Galaxy S23. Первыми новую прошивку получили пользователи в Южной Корее, позднее обновление должно стать доступно и в других регионах.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

Апдейт предназначен для моделей Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra. Он включает июльский патч безопасности Android, который, по данным Samsung, устраняет 57 выявленных уязвимостей системы.

Для Galaxy S23+ новая прошивка распространяется под номером S916NKSS8FZG1 и имеет размер около 406,6 МБ. Для Galaxy S23 и Galaxy S23 Ultra размеры патчей примерно те же, номера сборок — S911NKSS8FZG1 и S918NKSS8FZG1 соответственно.