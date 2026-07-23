Полностью беспилотные КамАЗы поедут по дорогам в 2028 году

Главный конструктор инновационных автомобилей ПАО «КамАЗ» Сергей Назаренко сообщил, что запуск грузовиков КамАЗ в полностью беспилотном режиме ожидается в 2028 году. Сейчас управление беспилотными автомобилями предусматривает участие оператора-логиста, который дистанционно контролирует движение транспортного средства. Оператор может временно вмешиваться в работу систем, в том числе дистанционно управлять грузовиком с использованием видеокамер.

По словам Назаренко, такое вмешательство носит эпизодический характер и допускается лишь для разрешения отдельных сложных ситуаций: например, для выезда из затора или объезда препятствия, которое автономная система сама не может корректно обработать. Цель автопроизводителя — запустить КамАЗы полностью без участия водителя в 2028 году.