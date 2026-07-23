Илон Маск намекает на слияние Tesla и SpaceX
Об этом говорят уже несколько месяцев
Илон Маск намекнул на слияние Tesla и SpaceX во время конференции по итогам второго квартала 2026 года, указав на «все большее взаимодействие» между двумя компаниями, которые он контролирует.
Вопрос задал Колин Раш из Wells Fargo, который поинтересовался, видит ли Маск «синергию в конечном итоге от объединения компаний».
Ну, как вы можете видеть по многочисленным проектам сотрудничества со SpaceX на самых разных фронтах, взаимодействие Tesla и SpaceX становится все активнее. Особенно это касается Terafab, это действительно будет гигантский проект.
Илон Маск
Затем он добавил: «Очевидно, что мы не можем обсуждать объединение компаний и тому подобное во время конференции. Это должно быть сделано в соответствии с надлежащей процедурой».
Затем он передал слово главному юрисконсульту Tesla Брэндону Эрхарту, который подтвердил, насколько тесно связаны уже две компании.
«Мы продолжаем извлекать выгоду из наших отношений со SpaceX, и они были для нас отличным партнером, и у нас с ними было множество выгодных сделок, — сказал он. — А в начале этого года мы углубили наши отношения за счет инвестиций и рамочного соглашения».
В июне президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что слияние компаний «возможно, немного облегчило бы жизнь Илону».
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