«Наличные за наличные»: Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах

Раньше такая возможность была только в отделениях банка

Сбер расширил возможности своих банкоматов, запустив обмен наличной валюты по схеме «наличные за наличные». Теперь обменять рубли на доллары, евро, юани или дирхамы, а также выполнить обратную операцию можно не только в отделениях банка, но и в банкоматах, установленных в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах.

Фото пресс-службы Сбербанка

Первые устройства уже работают более чем в 30 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Владивосток. В частности, услуга доступна в банкоматах аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Воспользоваться обменом может любой желающий — банковская карта для этого не требуется. Максимальная сумма одной операции составляет 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Курс обмена и итоговая сумма отображаются на экране банкомата до подтверждения операции. При необходимости обменять более крупную сумму потребуется обратиться в отделение банка.

По данным Сбера, к августу обмен наличной валюты будет доступен на 255 банкоматах, а до конца года их число планируется увеличить до 500.