AliExpress: самые востребованные смартфоны в России первой половины 2026 года

Заметно увеличился интерес к флагманским моделям и смартфонам предыдущих поколений, которые подешевели после выхода новинок

Во втором квартале 2026 года продажи смартфонов на платформе AliExpress СНГ в количественном выражении выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании, посвященном наиболее востребованным моделям среди российских покупателей.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Основу рейтинга составили устройства экосистемы Xiaomi: семь из десяти позиций заняли смартфоны брендов Poco и Redmi, представленные в разных ценовых категориях. Лидером квартала стал Poco X8 Pro. Пятую строчку занял Poco X8 Pro Max, который вошел в число самых популярных моделей уже в первый квартал после начала продаж.

Аналитики также отмечают растущий интерес к флагманским устройствам. Второе место в рейтинге занял OnePlus 15, а в десятку вошел Honor Magic8 Pro. Покупатели все чаще выбирают модели, которые выгоднее приобретать напрямую из Китая или которые ограниченно представлены у российских продавцов.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на смартфоны предыдущих поколений. Redmi Note 14 и Poco F6 остаются в числе самых популярных устройств благодаря снижению стоимости, что делает их привлекательной альтернативой новым моделям.

Целиком топ-10 выглядит так: