AliExpress: самые востребованные смартфоны в России первой половины 2026 года

Заметно увеличился интерес к флагманским моделям и смартфонам предыдущих поколений, которые подешевели после выхода новинок

Мобильные телефоны

Во втором квартале 2026 года продажи смартфонов на платформе AliExpress СНГ в количественном выражении выросли на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании компании, посвященном наиболее востребованным моделям среди российских покупателей.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Основу рейтинга составили устройства экосистемы Xiaomi: семь из десяти позиций заняли смартфоны брендов Poco и Redmi, представленные в разных ценовых категориях. Лидером квартала стал Poco X8 Pro. Пятую строчку занял Poco X8 Pro Max, который вошел в число самых популярных моделей уже в первый квартал после начала продаж.

Аналитики также отмечают растущий интерес к флагманским устройствам. Второе место в рейтинге занял OnePlus 15, а в десятку вошел Honor Magic8 Pro. Покупатели все чаще выбирают модели, которые выгоднее приобретать напрямую из Китая или которые ограниченно представлены у российских продавцов.

Кроме того, сохраняется высокий спрос на смартфоны предыдущих поколений. Redmi Note 14 и Poco F6 остаются в числе самых популярных устройств благодаря снижению стоимости, что делает их привлекательной альтернативой новым моделям.

Целиком топ-10 выглядит так:

  1. Poco X8 Pro
  2. OnePlus 15
  3. Redmi Note 15 Pro
  4. Redmi Note 15
  5. Poco X8 Pro Max
  6. Poco M8
  7. Redmi Note 14
  8. Redmi Note 14S
  9. Poco F6
  10. Honor Magic8 Pro
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