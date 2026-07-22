В Белоруссии создают мотор мощностью 3500 л.с.

Минский моторный завод (ММЗ) объявил о расширении линейки силовых агрегатов и разработке новых двигателей значительно большей мощности. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Ботвинник, пишет БелТА.

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По словам топ-менеджера, если основная продукция предприятия сегодня включает двигатели мощностью до 300 л.с., то уже в 2026 году завод планирует завершить разработку и испытания нового семейства двигателей мощностью от 450 до 600 л.с.

Кроме того, предприятие готовится представить опытный образец двигателя объемом 69 литров мощностью более 3000 л.с.

«Осваиваем двигатель на 14 литров и линейку двигателей V16, V12 до 69 л и мощностью до 3,5 тыс. лошадиных сил», — рассказал гендиректор ММЗ.

Как отметил Александр Ботвинник, новые разработки создаются в сотрудничестве с российскими партнерами. В отдельных модификациях уровень локализации комплектующих, произведенных в Беларуси и России, достигает 99,8%.

Новые двигатели предназначены для применения в дорожно-строительной, сельскохозяйственной и специальной технике. По словам руководителя предприятия, холдинг рассчитывает закрыть потребности машиностроительной отрасли Беларуси и расширить поставки на зарубежные рынки.

Параллельно ММЗ продолжает модернизацию производства. Предприятие закупило современное оборудование — промышленные 3D-принтеры, промышленный томограф и станки для обработки крупногабаритных деталей. Также развивается собственное литейное производство и отраслевая лаборатория.