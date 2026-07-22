Китайцы заставили видеокарты GeForce RTX работать на ARM-компьютерах: в одной сборке RTX 4060 полноценно работала с 24-ядерным CPU Huawei Kunpeng 920

После выхода первого официального драйвера Nvidia GeForce для Windows on ARM китайские энтузиасты нашли способ запустить его на настольных видеокартах GeForce RTX, хотя официально такие конфигурации компания пока не поддерживает.

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Один из экспериментов провели на рабочей станции Huawei Qingyun W510, оснащенной 24-ядерным процессором Kunpeng 920, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти, подключенной через PCIe 4.0 x8. Чтобы установить Windows 11, исследователям пришлось использовать открытый ACPI-патч, поскольку Huawei не предусматривает поддержку этой операционной системы на данной платформе.

Во втором случае энтузиасты успешно запустили GeForce RTX 2080 Ti на компактной ARM-плате Radxa Orion O6.

Производительность пока далека от привычного Windows-уровня. Главными ограничениями стали сравнительно слабые ARM-процессоры и необходимость запускать большинство современных игр через эмуляцию x64 в Windows on ARM. Так, Genshin Impact в разрешении Full HD выдавала около 20 кадров в секунду, Black Myth: Wukong работала в среднем с частотой около 21 FPS (от 3 до 33 FPS в зависимости от сцены), а технологическая демоверсия Star Wars Reflections с трассировкой лучей демонстрировала 23–25 FPS.

В синтетических тестах результаты оказались заметно лучше. RTX 4060 набрала 43 530 баллов в 3DMark Night Raid, 32 370 баллов в Solar Bay и 2252 балла в Speed Way.

При этом тест Time Spy, который пока работает только через эмуляцию x64, показал 6369 баллов. Для сравнения, на обычном ПК с процессором x86 эта же видеокарта обычно набирает около 10 400 баллов.

Эксперимент оказался успешным и для профессионального ПО. Например, Blender без проблем распознал RTX 4060 через CUDA, а во время рендеринга загрузка графического процессора достигала примерно 89%.

Универсальный драйвер Nvidia потенциально открывает возможность запуска на Windows on ARM практически всех поколений дискретных видеокарт GeForce — от серии RTX 20 до новейших RTX 50.