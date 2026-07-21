Более половины регионов России представили свои сервисы в Max

Набор доступных сервисов зависит от региона и включает медицинские, социальные и административные услуги

Порядка 50 российских регионов открыли в национальном мессенджере Max онлайн-витрины с государственными и муниципальными сервисами. Они позволяют получать доступ к различным услугам через единый интерфейс без перехода между отдельными мини-приложениями. Об этом сообщили в пресс-службе Max.

Изображение: Max

Чтобы найти витрину своего региона, достаточно ввести его название в поиске мессенджера и открыть соответствующее мини-приложение. Пользователям доступны официальные информационные каналы, а также перечень региональных сервисов.

В зависимости от субъекта через приложение можно записаться к врачу или в МФЦ, оформить закрытие больничного, проверить баланс карты жителя, получать уведомления и информацию о государственных услугах. Состав доступных сервисов отличается в разных регионах.

Среди регионов, где уже работают такие витрины, — Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Калужская, Новгородская области и Адыгея.