Онлайн-кинотеатр Wink начал показывать экстренные оповещения МЧС прямо во время просмотра

Сообщения о чрезвычайных ситуациях будут автоматически отображаться на экранах пользователей с учетом их местоположения

Онлайн-кинотеатр Wink начал отображать экстренные предупреждения МЧС России прямо в интерфейсе сервиса. Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», платформа первой среди российских онлайн-кинотеатров внедрила такой механизм информирования пользователей о чрезвычайных ситуациях, включая природные и техногенные угрозы.

Изображение: Wink / «Ростелеком»

Оповещения поступают через интеграцию с мобильным приложением «МЧС России» и автоматически выводятся на экраны пользователей с учетом их местоположения. Для передачи сообщений используется отечественное решение, разработанное Wink совместно с ИТ-кластером «Ростелекома». Система работает без использования зарубежных сервисов push-уведомлений.

Как отмечают в компании, новый механизм расширяет способы доведения экстренной информации до населения и обеспечивает ее отображение на всех активных устройствах, где открыт сервис.

Кроме того, Wink входит в перечень российских онлайн-ресурсов, доступ к которым сохраняется даже при временных ограничениях мобильного интернета. Пользователи также могут заранее скачивать фильмы и сериалы на устройство, чтобы смотреть их без подключения к сети, в том числе в случае перебоев со связью.