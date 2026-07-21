В России начали продавать самый мощный Land Cruiser 300 — это гибрид с 3,4-литровым мотором, 10-ступенчатым «автоматом» и мощностью 457 л.с.

В России стартовали продажи гибридной версии Toyota Land Cruiser 300. Как пишет Autonews, автомобиль появился в одном из московских дилерских центров, цена — около 19 млн рублей.

Изображение: Toyota

Гибридная модификация была представлена Toyota в 2025 году, такая машина оснащается гибридной системой от Lexus LX 700h. Она включает 3,4-литровый бензиновый двигатель V6, электромотор и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная мощность — 457 л.с. Внедорожник имеет полный привод, а также поддерживает движение на чистом электричестве на небольших скоростях и дистанциях.

Изображение: Toyota

От стандартной версии гибрид отличается измененным передним бампером, дополнительными шильдиками и наличием 220-вольтовой розетки в багажнике. В оснащение входят камеры кругового обзора, проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийные экраны для пассажиров второго ряда.

Изображение: Toyota