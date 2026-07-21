В России начали продавать самый мощный Land Cruiser 300 — это гибрид с 3,4-литровым мотором, 10-ступенчатым «автоматом» и мощностью 457 л.с.
А скоро в России начнут продавать совершенно новый Porsche Cayenne Turbo Electric
В России стартовали продажи гибридной версии Toyota Land Cruiser 300. Как пишет Autonews, автомобиль появился в одном из московских дилерских центров, цена — около 19 млн рублей.
Гибридная модификация была представлена Toyota в 2025 году, такая машина оснащается гибридной системой от Lexus LX 700h. Она включает 3,4-литровый бензиновый двигатель V6, электромотор и 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная мощность — 457 л.с. Внедорожник имеет полный привод, а также поддерживает движение на чистом электричестве на небольших скоростях и дистанциях.
От стандартной версии гибрид отличается измененным передним бампером, дополнительными шильдиками и наличием 220-вольтовой розетки в багажнике. В оснащение входят камеры кругового обзора, проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль, подогрев всех сидений и мультимедийные экраны для пассажиров второго ряда.
А уже в сентябре в продаже в России должен появиться совершенно новый Porsche Cayenne Turbo Electric. Ожидаемая стоимость модели — около 31 млн рублей.
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