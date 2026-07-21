2,5K, 100 Гц, 32 ГБ DDR5, SSD на 1 ТБ и большой набор разъёмов. Представлен моноблочный ПК HP Studio Pro

HP расширила линейку моноблоков Studio Pro, представив новую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 325, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.

В Китае новинка оценена в 9399 юаней, а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах ее стоимость снижается до 7989 юаней или 1180 долларов.

Моноблок оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 100 Гц. Экран обладает яркостью 350 нит и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с разрешением 1080p.

Изображение Huawei/ithome

Аппаратная основа включает процессор Intel Core Ultra 5 325, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Встроенная аудиосистема состоит из двух динамиков мощностью по 3 Вт.