2,5K, 100 Гц, 32 ГБ DDR5, SSD на 1 ТБ и большой набор разъёмов. Представлен моноблочный ПК HP Studio Pro
За 1180 долларов
HP расширила линейку моноблоков Studio Pro, представив новую конфигурацию с процессором Intel Core Ultra 5 325, 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ.
В Китае новинка оценена в 9399 юаней, а с учетом государственных субсидий в некоторых регионах ее стоимость снижается до 7989 юаней или 1180 долларов.
Моноблок оснащен 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2,5K и частотой обновления 100 Гц. Экран обладает яркостью 350 нит и обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с разрешением 1080p.
Аппаратная основа включает процессор Intel Core Ultra 5 325, 32 ГБ оперативной памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Встроенная аудиосистема состоит из двух динамиков мощностью по 3 Вт.
Набор интерфейсов включает два порта USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с, один USB-A 10 Гбит/с, два USB-A 2.0, сетевой разъем RJ45 и видеовыход HDMI 2.0b.
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