Российские учёные разработали сверхпрочный пластик для печати деталей спутников

Российские учёные разработали сверхпрочный пластик для 3D-печати деталей спутников и медицинских имплантатов. Исследователи из Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) создали новую модификацию полимера. Модернизированный материал на основе полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) не деформируется при послойной печати, что расширяет его применение в космической отрасли, машиностроении и медицине, отмечают учёные.

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ПЭЭК традиционно используют для производства рукояток медицинских инструментов, зубных и черепных имплантатов, изоляции электроники, а также элементов обшивки самолётов и спутников. Но напечатать качественные детали из этого полимера на 3D-принтере не получается: из-за быстрого затвердевания и кристаллизации происходит усадка и коробление, а также ухудшается сцепление между слоями, пояснили в КБГУ.

Чтобы устранить этот дефект, учёные решили воздействовать на молекулярную структуру самого вещества. В полимерную цепь ПЭЭК внедрили новую химическую добавку, которая нарушает строгую упорядоченность молекул, не давая им слишком быстро выстраиваться в кристаллическую решётку при остывании. Модифицированный полимер дольше сохраняет подвижность после нанесения слоя, лучше соединяется с предыдущим и охлаждается с менее резкой усадкой.