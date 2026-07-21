Испания — чемпион мира 2026. Grok точно назвал победителя в первый раз, а спортивный симулятор EA Sports FC не ошибается уже 16 лет подряд
EA Sports FC в пятый раз подряд верно предсказала исход турнира.
Победа сборной Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в финале чемпионата мира 2026 года стала очередным успехом для EA Sports FC. Футбольный симулятор в пятый раз подряд правильно предсказал будущего чемпиона мира.
Разработчики используют систему моделирования турнира, которая анализирует силу команд, составы и игровые характеристики, после чего проводит виртуальный чемпионат. Именно такой подход позволил заранее назвать победителя.
Серия успешных прогнозов продолжается уже более полутора десятилетий. До Испании в 2026 году симулятор верно предсказал победы Испании на ЧМ-2010, Германии в 2014-м, Франции в 2018-м и Аргентины в 2022 году.
Ранее сообщалось, что чат-бот Grok предсказал победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года.
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