В России создали первую в мире батарейку AA с беспроводной зарядкой

Теперь чтобы зарядить прибор вовсе не обязательно доставать из него батарейки

Наука и космос

Ученые Университета ИТМО разработали первый в мире аккумулятор формата AA с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Внешне устройство практически не отличается от обычной пальчиковой батарейки на 1,5 В, однако его можно заряжать прямо внутри прибора, не извлекая из батарейного отсека.

Изображение сгенерировано Grok

Разработчикам удалось разместить внутри стандартного корпуса полноценную систему беспроводной зарядки. Она включает литий-ионный аккумулятор, приемную катушку, выпрямитель тока и два преобразователя напряжения. Сам корпус изготовлен методом 3D-печати из прозрачной фотополимерной смолы, которая не мешает прохождению магнитного поля к приемной катушке.

Одной из главных инженерных задач стало размещение катушки в компактном цилиндрическом корпусе. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника ИТМО Никиты Олехно, обычную плоскую катушку установить было невозможно из-за нехватки места. Поэтому инженеры изогнули ее вдоль внутренней стенки корпуса, что позволило сохранить совместимость с форм-фактором AA и одновременно повысить эффективность приема магнитного поля.

По мнению разработчиков, технология позволит отказаться от постоянного извлечения аккумуляторов из устройств, где используются элементы питания формата AA, что сделает эксплуатацию более удобной и уменьшит износ батарейных отсеков.

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