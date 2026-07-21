В России создали первую в мире батарейку AA с беспроводной зарядкой

Теперь чтобы зарядить прибор вовсе не обязательно доставать из него батарейки

Ученые Университета ИТМО разработали первый в мире аккумулятор формата AA с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi. Внешне устройство практически не отличается от обычной пальчиковой батарейки на 1,5 В, однако его можно заряжать прямо внутри прибора, не извлекая из батарейного отсека.

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Разработчикам удалось разместить внутри стандартного корпуса полноценную систему беспроводной зарядки. Она включает литий-ионный аккумулятор, приемную катушку, выпрямитель тока и два преобразователя напряжения. Сам корпус изготовлен методом 3D-печати из прозрачной фотополимерной смолы, которая не мешает прохождению магнитного поля к приемной катушке.

Одной из главных инженерных задач стало размещение катушки в компактном цилиндрическом корпусе. По словам руководителя проекта, старшего научного сотрудника ИТМО Никиты Олехно, обычную плоскую катушку установить было невозможно из-за нехватки места. Поэтому инженеры изогнули ее вдоль внутренней стенки корпуса, что позволило сохранить совместимость с форм-фактором AA и одновременно повысить эффективность приема магнитного поля.