«Это iPhone 18 Pro». Известный инсайдер, с которым судится Apple, показал на видео iPhone 18 Pro в вишневом цвете и с совершенно новой «фишкой» камеры

Инсайдер Джон Проссер опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется будущий iPhone 18 Pro. Акцент в новом видеоматериале сделан на ключевую «фишку» камеры будущего флагмана — переменную диафрагму. А еще можно отметить новый цвет — вишневый.

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

В отличие от программной обработки, полноценная аппаратная переменная диафрагма позволит не только точнее контролировать количество света, попадающего на сенсор, но и изменять глубину резкости, а также создавать более выразительные эффекты при съемке ярких источников света. Ранее наличие переменной диафрагмы уже упоминалось в слитых в Сеть системных логах iOS.

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

Скриншот видео FPT/Джон Проссер

В iPhone 18 Pro также ожидается новый сенсор основной камеры, уменьшенный вырез Dynamic Island, более толстый алюминиевый корпус, 2-нанометровая SoC Apple A20 Pro и аккумуляторы увеличенной емкости — 4288 мА·ч у iPhone 18 Pro и 5567 мА·ч у iPhone 18 Pro Max. По слухам, премьера новых флагманов Apple может состояться 8 или 9 сентября.