«Это iPhone 18 Pro». Известный инсайдер, с которым судится Apple, показал на видео iPhone 18 Pro в вишневом цвете и с совершенно новой «фишкой» камеры
Это переменная диафрагма
Инсайдер Джон Проссер опубликовал видеоролик, в котором демонстрируется будущий iPhone 18 Pro. Акцент в новом видеоматериале сделан на ключевую «фишку» камеры будущего флагмана — переменную диафрагму. А еще можно отметить новый цвет — вишневый.
В отличие от программной обработки, полноценная аппаратная переменная диафрагма позволит не только точнее контролировать количество света, попадающего на сенсор, но и изменять глубину резкости, а также создавать более выразительные эффекты при съемке ярких источников света. Ранее наличие переменной диафрагмы уже упоминалось в слитых в Сеть системных логах iOS.
В iPhone 18 Pro также ожидается новый сенсор основной камеры, уменьшенный вырез Dynamic Island, более толстый алюминиевый корпус, 2-нанометровая SoC Apple A20 Pro и аккумуляторы увеличенной емкости — 4288 мА·ч у iPhone 18 Pro и 5567 мА·ч у iPhone 18 Pro Max. По слухам, премьера новых флагманов Apple может состояться 8 или 9 сентября.
Ранее Проссер назвал даты анонса и релиза Google Pixel 7, Pixel 7 Pro и часов Pixel Watch. А до этого он первым сообщил даты презентаций смартфона iPhone SE 2020 и ноутбука MacBook Pro 13. В прошлом году Джон Проссер опубликовал точные рендеры iPhone 17 Pro за месяц до премьеры. Apple судится с инсайдером за слив дизайна iOS 26.
Комментарии