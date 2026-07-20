Объявлены сроки выпуска в продажу обновлённой Lada Niva Legend

У неё новый мотор и больше 350 модернизированных элементов

АвтоВАЗ объявил дату выхода на рынок обновлённого внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которого стартовал сегодня, 20 июля. Пресс-служба компании сообщила, что новинка поступит в продажу в августе этого года.

Фото: АвтоВАЗ

Напомним, обновлённая модель получила 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель на 90 л.с., элементы кузова из оцинкованной стали, водительскую подушку безопасности, установленную в руль как у Lada Niva Travel, и другие усовершенствования. Компания заявила, что всего в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.