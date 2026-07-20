Объявлены сроки выпуска в продажу обновлённой Lada Niva Legend
У неё новый мотор и больше 350 модернизированных элементов
АвтоВАЗ объявил дату выхода на рынок обновлённого внедорожника Lada Niva Legend, серийный выпуск которого стартовал сегодня, 20 июля. Пресс-служба компании сообщила, что новинка поступит в продажу в августе этого года.
Напомним, обновлённая модель получила 1,8-литровый восьмиклапанный двигатель на 90 л.с., элементы кузова из оцинкованной стали, водительскую подушку безопасности, установленную в руль как у Lada Niva Travel, и другие усовершенствования. Компания заявила, что всего в автомобиле появилось более 350 новых и модернизированных деталей и узлов.
В АвтоВАЗе также сообщили, что информация о ценах и комплектациях обновлённой Lada Niva Legend будет доступна ближе к старту продаж. Вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин упоминал, что стоимость модели после обновления изменится незначительно.
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