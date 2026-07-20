Ракета Falcon 9 не смогла стартовать: запуск отменили уже после включения двигателей

SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Старт должен был состояться с площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.

Скриншот видео SpaceX

Запуск миссии Starlink 17-39 был прерван уже после зажигания всех девяти двигателей Merlin первой ступени Falcon 9. До старта оставались считаные секунды. Ракета должна была вывести на орбиту 24 спутника Starlink.

Официальную причину отмены SpaceX пока не назвала. В отличие от программы Starship, компания редко публикует подробности подобных инцидентов в рамках запусков Falcon 9, поэтому причины автоматической отмены могут так и остаться неизвестными.