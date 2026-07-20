Ракета Falcon 9 не смогла стартовать: запуск отменили уже после включения двигателей
Второй срыв запуска ракеты SpaceX за неделю
SpaceX в последний момент отменила запуск ракеты Falcon 9 с новой партией спутников Starlink. Старт должен был состояться с площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
Запуск миссии Starlink 17-39 был прерван уже после зажигания всех девяти двигателей Merlin первой ступени Falcon 9. До старта оставались считаные секунды. Ракета должна была вывести на орбиту 24 спутника Starlink.
Официальную причину отмены SpaceX пока не назвала. В отличие от программы Starship, компания редко публикует подробности подобных инцидентов в рамках запусков Falcon 9, поэтому причины автоматической отмены могут так и остаться неизвестными.
Это уже второй случай за последнюю неделю, когда запуск SpaceX отменяется непосредственно после запуска двигателей. Ранее аналогичная ситуация произошла во время подготовки к 13-му испытательному полету Starship, который также был остановлен в последние секунды перед стартом.
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