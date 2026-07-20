Новый велосипед от Volkswagen получил камеру заднего вида, радар, цифровую панель приборов и умный свет

Volkswagen превращает электровелосипед в автомобиль на двух колесах. Вместе с компанией n+ Volkswagen представила новую линейку велосипедов, особенностью которой стали технологии, характерные для автомобилей. Главная цель проекта — сделать поездки по городу заметно безопаснее.

Изображение: Volkswagen

Одной из самых интересных новинок стала система Smart View. Она объединяет заднюю камеру и радар, отслеживающий приближающиеся автомобили. Изображение выводится на встроенный в руль дисплей, а если сзади быстро приближается транспорт, велосипедист получает предупреждение. Благодаря этому можно контролировать ситуацию позади, не отвлекаясь и не оборачиваясь во время движения.

Изображение: Volkswagen

Не меньше внимания уделили освещению. В раму встроена светодиодная полоса, которая днем работает как дневные ходовые огни. При торможении она автоматически загорается красным, а во время поворота начинает мигать желтым, предупреждая других участников движения почти так же, как стоп-сигналы и поворотники автомобиля.

Изображение: Volkswagen

Изображение: Volkswagen

Для максимальной безопасности Volkswagen подготовила и дополнительные аксессуары. Фирменный «умный» шлем синхронизируется с системой освещения велосипеда, оснащен собственной световой индикацией и умеет распознавать аварии. Если происходит серьезное столкновение, устройство может автоматически отправить сообщение заранее выбранным контактам.

Изображение: Volkswagen

Еще одним элементом экосистемы стали умные очки. Они работают в связке с камерой и радаром, проецируя перед глазами велосипедиста навигационные подсказки, предупреждения о дорожной обстановке и другую полезную информацию. По словам Volkswagen, технология основана на разработках инженеров, ранее создававших системы отображения данных для военной авиации.

Изображение: Volkswagen