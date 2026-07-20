Стартовало производство обновлённой Lada Niva Legend

Как и планировалось, сегодня, 20 июля, в день своего 60-летнего юбилея, АвтоВАЗ начал серийное производство модернизированной Lada Niva Legend. В рамках модернизации в автомобиле, в общей сложности, появилось более 350 новых и обновлённых деталей и узлов. В компании отмечают, что улучшились все технические характеристики: от экономичности до управляемости, от динамики до пассивной безопасности. При этом классический дизайн «Нивы» был бережно сохранён.

Фото: АвтоВАЗ

Так, Lada Niva Legend получила новый 1,8-литровый двигатель (90 л.с.). 8-клапанный двигатель отличается повышенной тяговитостью: максимальный крутящий момент был увеличен на 24 Н·м, причём уже на 1000 об/мин достигается 80% крутящего момента. По словам производителя, это улучшает тяговые характеристики на асфальте и бездорожье. Кроме того, новый двигатель более экономичен: в смешанном режиме средний расход снизился с 9,9 до 9 л на 100 км.

Кроме того, были модернизированы шасси и кузов, использованы новые электронные системы. Впервые на классическом внедорожнике были внедрены элементы кузова из оцинкованного стального проката. Это детали, наиболее нагруженные с точки зрения воздействия гравия и пескоструя: панель облицовки радиатора, капот, крыша, наружная и внутренняя панель задней откидной двери и наружная панель задка.