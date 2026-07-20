Шестимесячный китайский стартап привлёк $29,5 млн на создание ракетных двигателей с помощью ИИ за 2 недели

Китайский стартап LegendSpace, основанный всего 6 месяцев назад, привлёк 200 млн юаней ($29,5 млн) на разработку жидкостных ракетных двигателей с использованием искусственного интеллекта. Компания заявляет, что её платформа Prime способна сократить цикл разработки двигателя с нескольких лет примерно до 2 недель, объединяя проектирование, моделирование и испытания в один непрерывный процесс.

LegendSpace использует подход, который компания называет "AI-native" разработкой: искусственный интеллект применяется не только для расчётов, но и для создания конструкций двигателей, анализа физических процессов, подготовки деталей с помощью металлической 3D-печати и проверки результатов на стендах.

По данным компании, она уже завершила один полный цикл — от ИИ-проектирования и моделирования до холодных и огневых испытаний.

Основой Prime стала технология моделирования DeepFlame — открытый код для расчёта процессов горения, разработанный группой учёных Пекинского университета. Платформа была представлена в марте совместно с Институтом искусственного интеллекта для науки (AISI) на главном мероприятии Китая в сфере инноваций и технологий — форуме Zhongguancun. Компания утверждает, что её подход позволяет значительно ускорить оценку новых вариантов конструкции по сравнению с традиционной разработкой.

Фото: CNSA

Сейчас LegendSpace готовит опытное производство жидкостного двигателя с тягой 2,5 т с использованием 3D-печати и строит собственный испытательный комплекс для двигателей разных классов мощности. Компания пока не раскрывает тип топлива, схему двигателя, возможных заказчиков и оборудование, на котором был проведён первый полный цикл проверки.

Стартап основал в январе Чэнь Чжи (Chen Zhi), доцент кафедры аэрокосмической инженерии Пекинского университета и заместитель руководителя AISI. В китайских СМИ проект сравнивают с использованием ИИ-инструментов при разработке двигателей Raptor компанией SpaceX, однако LegendSpace ещё предстоит доказать, что её технология позволяет создавать реальные ракетные двигатели быстрее и дешевле.