Ariane 6 впервые отправит метеоспутник на геостационарную орбиту

Arianespace запустит новый спутник системы Meteosat Third Generation, который будет каждые 2,5 минуты обновлять данные о погоде над Европой

27 августа 2026 года компания Arianespace запустит метеорологический спутник MTG-I2 с помощью ракеты Ariane 62 с космодрома Европы во Французской Гвиане. Это будет 4-й запуск Ariane 6 в 2026 году и первый полёт ракеты к геостационарной орбите.

Запуск станет частью программы Meteosat Third Generation (MTG) — нового поколения европейских метеорологических спутников на высоте около 36 000 км над Землёй. Система предназначена для более точного наблюдения за атмосферой, раннего обнаружения быстро развивающихся штормов и улучшения прогнозирования погоды и мониторинга климата.

Патч миссии MTG. Источник: Arianespace

MTG-I2 завершит формирование первой группы спутников MTG. Аппарат будет работать вместе со спутником MTG-I1, который был выведен на орбиту ракетой Ariane 5 в декабре 2022 года. Вместе они обеспечат режим быстрого сканирования: новые данные о погодных явлениях будут поступать каждые 2,5 минуты.

Спутники MTG разработаны Европейским космическим агентством (ESA) по требованиям метеорологической организации EUMETSAT и созданы консорциумом европейских компаний под руководством Thales Alenia Space. Основными промышленными партнёрами выступили OHB System из Германии и Leonardo из Италии, а EUMETSAT отвечает за управление аппаратами, наземную инфраструктуру и распространение данных.