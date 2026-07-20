Anthropic добавила Fable 5 в подписки Claude Max и Team Premium, но с ограничением в 50% лимита

Anthropic объявила, что с 20 июля модель Fable 5 станет частью подписок Claude Max и Team Premium. Пользователи этих тарифов получат доступ к модели без отдельной оплаты, однако использовать её можно будет только в пределах 50% от стандартного лимита своего тарифа.

Для подписчиков Pro и Team Standard компания выбрала другую схему. Вместо подключенного доступа они получат кредиты на использование Fable 5, а также единовременный бонус в размере $100 на оплату работы с моделью.

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Компания подчёркивает, что изменения касаются только условий доступа. Fable 5 не получила новых возможностей, не изменила настройки безопасности и не стала дешевле в использовании. Также Anthropic не гарантирует неограниченную производительность или доступность модели — фактические лимиты по-прежнему зависят от условий тарифа и загрузки сервиса.

Новые правила заменяют временные расширения доступа, которые Anthropic предоставляла ранее, пока решала вопросы с доступностью модели и механизмами её защиты. Теперь для пользователей старших тарифов доступ к Fable 5 станет постоянной частью подписки, но с установленными ограничениями по объёму использования.