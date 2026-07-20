NASA оснастит терминалами Starlink космический корабль Orion для обеспечения связи во время миссии Artemis III

SpaceX установит на корабль 2 лазерных терминала Starlink Mini, которые будут передавать видео и телеметрию с помощью оптической связи вместо традиционной радиосвязи

NASA выбрало SpaceX для обеспечения лазерной связи во время миссии Artemis III. На внешней поверхности корабля Orion установят 2 терминала Starlink Mini, которые будут передавать на Землю 4K-видео, изображения и телеметрию с использованием лазерной связи. Данные будут поступать в Центр управления полётами Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне.

В отличие от традиционной радиосвязи, оптическая связь использует инфракрасный лазер, позволяющий передавать значительно больше данных за один сеанс. Это обеспечит более высокую пропускную способность канала и позволит получать видео и другие данные в более высоком качестве.

Фото: NASA

Новая система будет использоваться во время испытаний, в ходе которых экипаж из 4 астронавтов отработает сближение и стыковку Orion с испытательными версиями коммерческих лунных посадочных аппаратов. Эти проверки необходимы для подготовки к высадке астронавтов на Луну, которую NASA планирует в 2028 году.

Терминалы основаны на той же технологии лазерных межспутниковых линий связи, которая применяется в группировке Starlink. По данным SpaceX, сейчас в сети работают более 25 000 таких лазерных соединений. Компания уже использует их для передачи телеметрии и видео в реальном времени во время испытательных полётов Starship.