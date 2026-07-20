В России вышел морозостойкий и взрывозащищённый смартфон MIG S6 Gen.2

Российский производитель корпоративных мобильных устройств Mobile Inform Group представил смартфон MIG S6 Gen.2 в нескольких исполнениях. По словам компании, новинка рассчитана более чем на 5 лет интенсивной эксплуатации в суровых условиях. Аппарат предназначен для обеспечения связи, фото- и видеофиксации при работе во взрывоопасных зонах.

Изображение: Mobile Inform Group

Смартфон предлагается во взрывобезопасном исполнении на базе ОС Android 13 и РЕД ОС М, а также в рудничном особо взрывобезопасном исполнении на этих платформах. Опционально доступны устройства в версиях с 2D-сканером. MIG S6 Gen.2 построен на 8-ядерном промышленном чипсете с тактовой частотой процессора 2,4 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Устройство оснащено 6-дюймовым ударопрочным дисплеем с разрешением 1440х720 пикселей и яркостью 500 нит для работы на солнце.

Изображение: Mobile Inform Group

Модули связи поддерживают 2G/3G/4G (LTE), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 и NFC, навигационный приёмник одновременно работает с GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Разрешение основной камеры составляет 20 Мп, она оснащена автофокусом и вспышкой, разрешение фронтальной камеры — 5 Мп. Морозостойкий аккумулятор обеспечивает до 8 часов работы на одном заряде при -20 °С.

Изображение: Mobile Inform Group