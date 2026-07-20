90 дней на одной зарядке и 5 млн движений в минуту — всего 35 долларов: Xiaomi представила новую электрическую бритву Mijia Electric Shaver

В устройстве применяется двойная бреющая система с тремя лезвиями

Xiaomi представила новую электрическую бритву Mijia Electric Shaver. Новинка уже появилась на платформе Xiaomi Youpin, где доступна для предзаказа по цене 199,75 юаня (29,5 доллара). После завершения акции рекомендованная стоимость составит 249 юаней (около 35 долларов).

Изображение: Xiaomi

Главной особенностью устройства стала новая конструкция кольцевого захвата щетины, которая помогает эффективнее направлять волосы к лезвиям и уменьшает вероятность пропусков во время бритья.

Бритва оснащена двойной бреющей системой с тремя лезвиями и высокоскоростным мотором, совершающим до 5 млн движений в минуту. По заявлению Xiaomi, такая конструкция снижает вероятность пропущенных волосков и уменьшает риск защемления щетины.

Устройство также поддерживает интеллектуальную адаптивную регулировку мощности, автоматически подстраивая скорость работы двигателя под густоту щетины. Новая Mijia Electric Shaver получила защиту корпуса IPX7, за счет чего ее можно полностью промывать водой после использования.