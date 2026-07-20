Китай собирается подвинуть Boeing 787-9 Dreamliner и Airbus A330neo: разработка широкофюзеляжного COMAC C929 движется по плану
Этот самолет рассчитан на 290 пассажиров
Китайская авиастроительная компания COMAC на авиасалоне Farnborough Air Show 2026 представила всю линейку своих гражданских самолетов — региональный C909, узкофюзеляжный C919, а также перспективный широкофюзеляжный C929. Компания сообщила, что разработка C929, рассчитанного примерно на 290 пассажиров, продолжается по плану — проект лайнера находится в активной стадии разработки. Серийный COMAC C929 будет конкурировать с Boeing 787-9 Dreamliner и Airbus A330neo.
Помимо базовых пассажирских версий, COMAC показала специализированные модификации C909: медицинский самолет, пожарный, грузовой, бизнес-джет и воздушный командный пункт для экстренного реагирования. Региональный C909 на 90 мест уже поставляется более чем десяти заказчикам и эксплуатируется в Китае и странах Юго-Восточной Азии.
Узкофюзеляжный C919 на 190 мест используется крупнейшими китайскими авиакомпаниями — China Eastern, Air China и China Southern. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, к настоящему моменту поставлен 41 самолет C919.
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