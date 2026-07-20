Онлайн-кинотеатр Wink пришел в Таджикистан
Ранее состоялся запуск в Армении и Белоруссии
Онлайн-кинотеатр Wink начал работу в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома». Первым партнером сервиса в стране стал мобильный оператор «МегаФон Таджикистан», абоненты которого получили доступ к подписке на специальных условиях.
Пользователям доступны более 35 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, включая проекты линейки Wink Originals. В каталоге представлены популярные российские сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Ландыши», «Комбинация», «Балет», «Плакса», «Трудные подростки», «Первая ракетка», а также другие фильмы и сериалы.
Запуск сервиса в Таджикистане стал очередным этапом расширения присутствия Wink за пределами России. В компании отмечают растущий интерес к легальным видеосервисам в странах Центральной Азии и намерены продолжить сотрудничество с крупными телеком-операторами региона.
Таджикистан стал третьей страной ближнего зарубежья, где работает Wink. Сервис представлен в Армении с 2022 года, а в Белоруссии — с 2025 года.
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