Онлайн-кинотеатр Wink пришел в Таджикистан

Онлайн-кинотеатр Wink начал работу в Таджикистане. Об этом сообщила пресс-служба «Ростелекома». Первым партнером сервиса в стране стал мобильный оператор «МегаФон Таджикистан», абоненты которого получили доступ к подписке на специальных условиях.

Изображение: Wink / «Ростелеком» Изображение: Wink / «Ростелеком»

Пользователям доступны более 35 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, включая проекты линейки Wink Originals. В каталоге представлены популярные российские сериалы «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Ландыши», «Комбинация», «Балет», «Плакса», «Трудные подростки», «Первая ракетка», а также другие фильмы и сериалы.

Запуск сервиса в Таджикистане стал очередным этапом расширения присутствия Wink за пределами России. В компании отмечают растущий интерес к легальным видеосервисам в странах Центральной Азии и намерены продолжить сотрудничество с крупными телеком-операторами региона.