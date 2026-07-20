На Солнце появилась «дыра» от полюса до полюса: Землю ждут магнитные бури

После рекордно низкой солнечной активности этим летом на Землю направляется новый поток солнечного ветра. Его источник — крупная корональная дыра на Солнце, которая расположена настолько масштабно, что практически перекрывает направление к нашей планете.

Обычно корональные дыры могут пройти мимо Земли, поскольку представляют собой относительно небольшие области. Однако в этот раз солнечный поток сформирован от одного полюса до другого, поэтому вероятность его воздействия на магнитосферу значительно выше.

В данном случае Солнце решило не мучить прогнозистов и «нарисовало» дыру от полюса до полюса, так что мимо точно не пройдёшь. В таких условиях встреча с потоком возмущённой плазмы, по-видимому, неизбежна, и можно только обсуждать, как скоро она случится, какой будет продолжительность и какого уровня достигнет буря.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По текущим прогнозам, первые изменения геомагнитной обстановки ожидаются в ночь со вторника на среду. Возмущения могут продолжаться не менее суток, а максимальная активность способна достичь уровня магнитных бурь G1–G2 — слабого и среднего класса.