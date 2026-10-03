TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab

«Из этого что-то может получиться», — сказал Маск

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TSMC и связанный с Илоном Маском проект Terafab обсуждают возможное сотрудничество по производству полупроводников для Tesla, SpaceX и xAI. По данным журналиста Тима Калпана, один из рассматриваемых вариантов предполагает строительство предприятия, которое будет выпускать чипы исключительно для компаний Маска. Сам предприниматель подтвердил факт переговоров, но подчеркнул, что окончательных договоренностей пока нет: «Пока только обсуждения, но из этого что-то может получиться».

TSMC поможет Маску создать гигантский завод по производству чипов — миллиардер подтвердил переговоры с TSMC по участию в проекте Terafab
Источник изображения: Tesla / SpaceX через Toms Hardware

Согласно одному из сценариев, TSMC может построить, владеть и самостоятельно управлять новым предприятием. SpaceX или структура Terafab при этом могла бы инвестировать в проект, гарантировать закупку определенного объема продукции либо использовать оба механизма одновременно.

Подобная схема уже применяется TSMC в проектах за пределами Тайваня. В частности, при создании предприятий JASM в Японии и ESMC в Германии местные партнеры участвуют в финансировании и обеспечивают спрос, а TSMC предоставляет производственные технологии и управляет предприятиями.

Рассматривается и противоположный вариант, при котором контроль над производством останется у структур Маска. В этом случае SpaceX могла бы стать основным владельцем предприятия, а TSMC — предоставить технологии и производственную экспертизу. Для крупнейшего контрактного производителя полупроводников такая модель была бы менее привычной.

Переговоры также могут быть связаны с планами TSMC по расширению производственного присутствия в Техасе. При этом конкретные параметры возможного проекта пока не раскрываются.

Появление TSMC в проекте создает вопросы и относительно ранее заявленного сотрудничества Terafab с Intel. Ранее сообщалось, что Intel присоединилась к проекту, который должен обеспечивать чипами Tesla, SpaceX и xAI.

Если TSMC действительно станет технологическим партнером Terafab, ее участие потенциально может быть связано не только с непосредственным производством кремниевых пластин. Компания обладает значительной экспертизой в передовой упаковке полупроводников, поэтому одним из вариантов сотрудничества теоретически может стать корпусирование чипов.

Сам Terafab задумывается как собственная полупроводниковая инфраструктура Tesla, SpaceX и xAI. Маск ранее объяснял необходимость проекта растущим спросом его компаний на вычислительные мощности для искусственного интеллекта, автомобилей, робототехники и космических систем.

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