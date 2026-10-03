Xiaomi выпустила «трехэтажную» стиральную машину для большой семьи: три барабана, 18 кг белья и сушка в каждом отделении

Xiaomi выпустила необычный домашний прачечный комплекс

Комфортный домXiaomi

Xiaomi начала продажи необычного стирально-сушильного комплекса Mijia Laundry Pro Supreme Edition с тремя независимыми барабанами. Каждый из них поддерживает не только стирку, но и сушку, поэтому в трех отсеках можно одновременно обрабатывать разные категории вещей.

Xiaomi выпустила «трехэтажную» стиральную машину для большой семьи: три барабана, 18 кг белья и сушка в каждом отделении
Источник изображения: Xiaomi через MyDrivers

Конструкция фактически состоит из двух установленных друг на друга устройств. Нижний основной барабан рассчитан на 13 кг белья и оснащен сушкой с тепловым насосом. Над ним расположены два дополнительных барабана общей вместимостью 5 кг.

Такая компоновка позволяет одновременно стирать, например, верхнюю одежду, нижнее белье и детские вещи, не смешивая их между собой. В результате владельцу не приходится запускать несколько последовательных циклов для разных категорий белья.

Большой барабан предназначен для объемных вещей — постельного белья, пододеяльников и тяжелых одеял. После стирки их можно сразу высушить с помощью встроенного теплового насоса.

Два верхних отсека рассчитаны на небольшие вещи, нижнее белье, детскую одежду и ткани, которые нежелательно стирать вместе с остальным бельем.

Главная особенность Mijia Laundry Pro Supreme Edition заключается в том, что полноценная сушка предусмотрена во всех трех барабанах. У некоторых многобарабанных стиральных машин небольшие отделения предназначены только для стирки, поэтому белье после завершения программы приходится сушить отдельно.

Хоть барабанов три, но вертикальная конструкция занимает минимум площади. Комплекс интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi и управляется через приложение Mi Home. Со смартфона можно следить за процессом стирки и отдельно настраивать программы для каждого барабана с учетом типа ткани.

Новинка в первую очередь рассчитана на большие семьи. Рекомендованная цена Mijia Laundry Pro Supreme Edition в Китае составляет 10 000 юаней (1490 долларов). С учетом государственной субсидии устройство можно приобрести за 7700 юаней (1150 долларов).

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