Kirin возвращается в большую игру: Kirin 9050 Pro в Huawei Mate 90 Pro Max догоняет Snapdragon и без передового техпроцесса

Примененная Huawei технология LogicFolding позволила нарастить производительность без перехода на передовой техпроцесс

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Huawei Mate 90 Pro Max с новой однокристальной системой Kirin 9050 Pro прошел серию независимых тестов производительности и энергоэффективности. По данным GeekBay, новая SoC заметно превосходит предшественницу, а в отдельных игровых сценариях смартфон показывает результаты, сопоставимые с некоторыми современными флагманами на чипах Qualcomm, MediaTek и Apple.

Изображение сгенерировано Gemini
Изображение сгенерировано Gemini
Источник изображения: Gemini

Kirin 9050 Pro стал первой SoC Huawei с технологией, которую компания называет логическим складыванием — LogicFolding. Она позволяет вертикально объединять несколько активных кремниевых слоев, за счет чего разработчики могут увеличить плотность транзисторов, не увеличивая пропорционально площадь кристалла.

В состав SoC вошел 9-ядерный CPU с поддержкой 16 потоков. Вычислительные ядра разделены на четыре кластера: одно сверхмощное ядро, два производительных, четыре энергоэффективных и два ядра с особо низким энергопотреблением.

По заявлению Huawei, относительно предыдущего поколения многоядерная производительность CPU выросла на 23%, графическая — на 40%, а производительность NPU в задачах искусственного интеллекта — на 140%. Общий прирост быстродействия устройства компания оценивает в 31%.

В Genshin Impact Mate 90 Pro Max поддерживал максимальную частоту кадров при разрешении 890p и среднем энергопотреблении около 4,2 Вт. GeekBay отмечает, что в этом сценарии смартфон показал более высокую эффективность, чем некоторые устройства на Snapdragon 8 Elite Gen 5, и приблизился к результатам iPhone 17 Pro Max с A19 Pro и отдельных смартфонов на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. При этом сравнение зависит от разрешения и настроек конкретного устройства.

В Wuthering Waves смартфон работает при сравнительно невысоком разрешении 648p, поэтому прямое сопоставление с другими аппаратами здесь затруднено. Однако относительно предыдущего поколения одновременно выросла частота кадров и снизилось энергопотребление, что говорит об улучшении эффективности платформы.

В еще одной протестированной игре средняя частота кадров увеличилась более чем на 10 FPS при повышении энергопотребления примерно на 0,4 Вт. По производительности Mate 90 Pro Max в этом сценарии оказался близок к некоторым устройствам на Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite.

При этом наиболее высокие результаты достигаются в нативных играх для HarmonyOS. Если приложение не оптимизировано под платформу и запускается через слой трансляции, часть вычислительных ресурсов расходуется на преобразование команд, из-за чего снижается энергоэффективность.

Huawei также добавила несколько новых графических технологий. Среди них — ИИ-масштабирование изображения с совместным использованием NPU и GPU, улучшенная аппаратная трассировка лучей и интеллектуальный HDR. Последний способен расширять динамический диапазон изображения даже в играх, которые изначально не поддерживают HDR.

Заметно увеличилась и автономность смартфона. Mate 90 Pro Max получил аккумулятор емкостью 6800 мА·ч против 6000 мА·ч у предшественника. В тесте GeekBay устройство проработало 9 часов 56 минут — на 1 час 42 минуты дольше предыдущей модели.

Младшие Mate 90 и Mate 90 Pro оснащаются процессорами Kirin 9030 и Kirin 9035 соответственно. Они используют схожую архитектуру CPU, однако технология логического складывания применяется только в Kirin 9050 Pro, установленном в Mate 90 Pro Max и Mate 90 RS.

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