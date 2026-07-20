Процессор AMD Zen 6 Medusa Point APU показал лучший результат в однопоточном тесте Geekbench среди мобильных x86-чипов

Инженерный образец будущего мобильного процессора AMD на архитектуре Zen 6 показал самый высокий результат среди x86-чипов для ноутбуков в тесте Geekbench. Предположительно Ryzen AI 9 565 из семейства Medusa Point набрал 3329 баллов в однопоточном тесте и 16 555 баллов в многопоточном.

Процессор с идентификатором 100-000001713-33_N был протестирован на эталонной платформе AMD Plum-MDS1. Это уже не первое появление Medusa Point в утечках: по сравнению с предыдущим результатом инженерный образец ускорился примерно на 5% в однопоточном режиме и почти на 10% в многопоточном, что может быть связано с дальнейшей оптимизацией прошивки и платформы.

Источник: Geekbench

По данным Geekbench, 10-ядерный чип работает с базовой частотой 2 ГГц и максимальным ускорением до 5,37 ГГц. Конфигурация кэш-памяти включает 10 МБ L2 и 32 МБ L3.

В однопоточном тесте процессор уступил только Qualcomm Snapdragon X2 Elite, но оказался быстрее всех доступных сейчас мобильных x86-процессоров, приблизившись к показателям некоторых настольных моделей AMD Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 9800X3D.

В многопоточном тесте Medusa Point также показал высокий результат: инженерный образец приблизился к производительному мобильному процессору Ryzen AI Max+ 390, хотя предназначен для массового сегмента ноутбуков, а не для крупных высокопроизводительных платформ. По сравнению с текущим Ryzen AI 9 365 новый чип демонстрирует примерно на 33% больше производительности в Geekbench.