По первым тестам процессор Nvidia N1X выступает на уровне Apple M3 Max, хотя у последнего на шесть ядер меньше

Но до серийных моделей ещё несколько месяцев

Пользователь форума TechPowerUP с псевдонимом Fouquin поделился предварительными результатами SoC Nvidia N1X, который также называют RTX Spark. Напомним, это та же платформа, что у мини-ПК DGX Spark, но позиционирующаяся в виде решения для ноутбуков.

Тесты проходил предрелизный Microsoft Surface Laptop Ultra, так что, возможно, серийные версии будут демонстрировать несколько иные результаты.

Фото Videocardz

Пока же в Cinebench 2026 процессор этой SoC набирает 540 и 5771 балл в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Результат практически идентичен тому, что показывает 14-ядерная SoC Apple M3 Max. При этом у чипа Nvidia имеется 20 ядер, но в случае конкретно этого ноутбука лимит мощности, выбранный через скрытый профиль, составлял лишь 95 Вт. По умолчанию он и вовсе был лишь на уровне до 64 Вт.