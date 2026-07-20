ЕС оштрафовал AliExpress на €550 млн — это крупнейший штраф по закону о цифровых услугах (DSA) на сегодняшний день

Еврокомиссия впервые применила штраф по Закону о цифровых услугах к торговой платформе, обвинив её в недостаточном контроле за нелегальными товарами

Европейская комиссия оштрафовала AliExpress на €550 млн за нарушения требований Закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA). Это крупнейший штраф, выписанный в рамках этого закона с момента его вступления в полную силу в 2024 году.

По данным Еврокомиссии, китайская торговая платформа не смогла обеспечить достаточный контроль за продажей нелегальных, небезопасных и контрафактных товаров. Регулятор заявил, что AliExpress не провела полноценную оценку рисков распространения запрещённой продукции и не приняла достаточных мер для её удаления.

В ходе проверки комиссия обнаружила, что поддельная одежда, небезопасные игрушки и опасная косметика могли оставаться на платформе неделями даже после жалоб пользователей. Кроме того, системы рекомендаций и рекламы, по данным регулятора, продолжали показывать некоторые незаконные товары покупателям до момента их удаления.

Фото: N509FZ

Еврокомиссия также указала на проблемы с контролем продавцов. AliExpress не проверяла, достаточно ли сотрудников занимается модерацией подозрительных объявлений, а система подтверждения авторизации брендов оказалась недостаточно защищённой и могла обходиться продавцами. Некоторые продавцы, по данным регулятора, изменяли категории товаров, чтобы избежать более строгих проверок.

AliExpress стала третьей крупной платформой, получившей штраф по DSA. До этого Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн и маркетплейс Temu на €200 млн. По словам комиссара по технологиям Хенны Вирккунен (Henna Virkkunen), AliExpress насчитывала около 193 млн пользователей в ЕС за последний год, что сделало её одной из крупнейших торговых платформ региона.