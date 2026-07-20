ЕС оштрафовал AliExpress на €550 млн — это крупнейший штраф по закону о цифровых услугах (DSA) на сегодняшний день
Еврокомиссия впервые применила штраф по Закону о цифровых услугах к торговой платформе, обвинив её в недостаточном контроле за нелегальными товарами
Европейская комиссия оштрафовала AliExpress на €550 млн за нарушения требований Закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA). Это крупнейший штраф, выписанный в рамках этого закона с момента его вступления в полную силу в 2024 году.
По данным Еврокомиссии, китайская торговая платформа не смогла обеспечить достаточный контроль за продажей нелегальных, небезопасных и контрафактных товаров. Регулятор заявил, что AliExpress не провела полноценную оценку рисков распространения запрещённой продукции и не приняла достаточных мер для её удаления.
В ходе проверки комиссия обнаружила, что поддельная одежда, небезопасные игрушки и опасная косметика могли оставаться на платформе неделями даже после жалоб пользователей. Кроме того, системы рекомендаций и рекламы, по данным регулятора, продолжали показывать некоторые незаконные товары покупателям до момента их удаления.
Еврокомиссия также указала на проблемы с контролем продавцов. AliExpress не проверяла, достаточно ли сотрудников занимается модерацией подозрительных объявлений, а система подтверждения авторизации брендов оказалась недостаточно защищённой и могла обходиться продавцами. Некоторые продавцы, по данным регулятора, изменяли категории товаров, чтобы избежать более строгих проверок.
AliExpress стала третьей крупной платформой, получившей штраф по DSA. До этого Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн и маркетплейс Temu на €200 млн. По словам комиссара по технологиям Хенны Вирккунен (Henna Virkkunen), AliExpress насчитывала около 193 млн пользователей в ЕС за последний год, что сделало её одной из крупнейших торговых платформ региона.
Компания должна до 20 октября представить Еврокомиссии план исправления выявленных проблем. Если меры окажутся недостаточными, регулятор сможет назначить дополнительные периодические штрафы. В рамках DSA максимальное наказание за серьёзные нарушения может достигать 6% годового мирового оборота компании.
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