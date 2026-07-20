Двигатель Boeing 787 налетал 50 млн часов и достиг 99,98% надёжности

GE Aerospace заявила о рекордном темпе накопления налёта для своего широкофюзеляжного двигателя GEnx-1B, который используется более чем 50 авиакомпаниями по всему миру

Двигатель GEnx-1B компании GE Aerospace превысил отметку в 50 млн часов полёта спустя чуть более 14 лет после начала эксплуатации. По данным производителя, это самый быстрый темп достижения такого показателя среди коммерческих широкофюзеляжных двигателей GE Aerospace.

GEnx-1B используется на самолётах семейства Boeing 787 Dreamliner и сейчас эксплуатируется более чем 50 операторами по всему миру. Двигатели этого типа суммарно выполняют свыше 600 000 часов полёта каждый месяц. GE Aerospace заявляет, что показатель надёжности отправки в рейс (dispatch reliability — доля запланированных рейсов, выполненных без задержки из-за двигателя) составляет 99,98%.

Фото: Jason Edwards / Evgeny555

Семейство GEnx включает более 2 700 двигателей, находящихся в эксплуатации и резерве. Версия GEnx-2B, установленная на Boeing 747-8 с 2011 года, накопила ещё 24 млн часов полёта. В сумме все двигатели серии достигли почти 75 млн часов работы и около 12 млн циклов взлёта и посадки.

За последнее десятилетие GE Aerospace модернизировала лопатки турбины высокого давления и покрытия камеры сгорания GEnx. По данным компании, эти изменения более чем в 2 раза увеличили срок работы двигателя до обслуживания в сложных условиях эксплуатации.