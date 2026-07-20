Австралия начала регулировать «цифровых чиновников»: ИИ в госрешениях проверят на точность и справедливость

Правительство Австралии поручило генеральному прокурору страны разработать федеральную систему регулирования автоматизированных решений, принимаемых государственными ведомствами. Об инициативе объявили 20 июля. Её цель — обеспечить справедливость, точность и прозрачность решений, в том числе когда в принятии используются системы искусственного интеллекта.

Пока речь идёт только о политическом решении, а не о готовом законе. Власти ещё не определили, какие именно государственные системы попадут под новые правила, будут ли требования распространяться на подрядчиков, какие поъяснения должны получать граждане, как будет организовано обжалование решений и какой орган станет контролировать соблюдение новых норм.

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Инициатива стала частью более широкой программы по безопасному использованию ИИ. Одновременно правительство готовит меры по введению «цифровой заботы» (digital duty of care — мер по предотвращению вреда от цифровых сервисов), дальнейшую реформу законодательства о конфиденциальности данных, правила применения ИИ на рабочих местах и изменения в законодательстве о защите прав потребителей, включая борьбу с ценовой дискриминацией на основе персональных данных и использованием автономных ИИ-агентов.