Австралия начала регулировать «цифровых чиновников»: ИИ в госрешениях проверят на точность и справедливость
Правительство поручило разработать федеральную систему регулирования автоматизированных решений госорганов
Правительство Австралии поручило генеральному прокурору страны разработать федеральную систему регулирования автоматизированных решений, принимаемых государственными ведомствами. Об инициативе объявили 20 июля. Её цель — обеспечить справедливость, точность и прозрачность решений, в том числе когда в принятии используются системы искусственного интеллекта.
Пока речь идёт только о политическом решении, а не о готовом законе. Власти ещё не определили, какие именно государственные системы попадут под новые правила, будут ли требования распространяться на подрядчиков, какие поъяснения должны получать граждане, как будет организовано обжалование решений и какой орган станет контролировать соблюдение новых норм.
Инициатива стала частью более широкой программы по безопасному использованию ИИ. Одновременно правительство готовит меры по введению «цифровой заботы» (digital duty of care — мер по предотвращению вреда от цифровых сервисов), дальнейшую реформу законодательства о конфиденциальности данных, правила применения ИИ на рабочих местах и изменения в законодательстве о защите прав потребителей, включая борьбу с ценовой дискриминацией на основе персональных данных и использованием автономных ИИ-агентов.
Если предложенный механизм будет принят, то он станет первой единой федеральной системой регулирования автоматизированного принятия решений в государственных органах Австралии. Конкретные требования, сроки введения и механизм контроля власти обещают представить позднее.
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