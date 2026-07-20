Как будто и нет кризиса памяти. Lenovo представила ноутбук Lecoo Pro14 за 680 долларов с 32 ГБ ОЗУ, USB4, Oculink и большой батареей

Компания Lenovo выпустила недорогой ноутбук с портами OCuLink и USB4, которые позволяют подключить внешнюю видеокарту. Модель Lecoo Pro14 стоит всего 680 долларов, тогда как обычно подобные ПК дороже.

И доступность тут вовсе не говорит о каких-то совсем уж базовых характеристиках. В основе тут лежит Ryzen 7 H 255, то есть переименованный Ryzen 7 8745H, есть 32 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 1 ТБ. К тому же тут 14-дюймовый 120-герцевый экран с разрешением 1800p и яркостью 400 кд/кв.м. При этом ноутбук весит около 1,5 кг при толщине 17,9 мм.