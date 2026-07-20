Новая ИИ-модель предлагает беспилотным автомобилям думать перед тем, как совершать манёвр
Корейские учёные создали модель SafeDrive для беспилотников, которая выбирает самый безопасный маршрут из нескольких вариантов
Команда Сеульского национального университета разработала модель искусственного интеллекта SafeDrive, которая помогает беспилотным автомобилям принимать более безопасные решения в нестандартных дорожных ситуациях. Работа была выбрана одной из лучших на конференции CVPR 2026 — такого статуса получают около 3% всех представленных исследований.
Большинство современных систем автономного вождения обучаются на огромных массивах реальных данных и пытаются воспроизводить поведение человека за рулём. Такой подход хорошо работает в типичных условиях, но возникают проблемы в ситуациях, которых не было в обучающей выборке: система может выбрать опасный манёвр и при этом не объяснить, почему именно этот вариант оказался предпочтительным.
SafeDrive использует подход, который разработчики назвали Fine-grained Safety Reasoning («тщательное» рассуждение о безопасности). Вместо того чтобы сразу выбирать один путь, модель генерирует несколько возможных траекторий, анализирует данные с датчиков автомобиля и оценивает каждый вариант по уровню безопасности.
После сравнения система выбирает маршрут с наиболее высоким показателем безопасности. Такой подход позволяет одновременно решить две проблемы традиционных моделей сквозного управления (end-to-end): недостаточную прозрачность решений и сложность контроля поведения автомобиля в критических ситуациях.
SafeDrive уже вышла за рамки лабораторных испытаний. Разработку интегрировали в EAD — эталонную модель автономного вождения, поддерживаемую Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи. Команда разработчиков также начала сотрудничество с местными производителями автономных автомобилей для проверки технологии на реальных автомобилях. В дальнейшем разработчики планируют расширять обучающие данные и подготовить систему к коммерческому применению.
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