Новая ИИ-модель предлагает беспилотным автомобилям думать перед тем, как совершать манёвр

Команда Сеульского национального университета разработала модель искусственного интеллекта SafeDrive, которая помогает беспилотным автомобилям принимать более безопасные решения в нестандартных дорожных ситуациях. Работа была выбрана одной из лучших на конференции CVPR 2026 — такого статуса получают около 3% всех представленных исследований.

Большинство современных систем автономного вождения обучаются на огромных массивах реальных данных и пытаются воспроизводить поведение человека за рулём. Такой подход хорошо работает в типичных условиях, но возникают проблемы в ситуациях, которых не было в обучающей выборке: система может выбрать опасный манёвр и при этом не объяснить, почему именно этот вариант оказался предпочтительным.

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SafeDrive использует подход, который разработчики назвали Fine-grained Safety Reasoning («тщательное» рассуждение о безопасности). Вместо того чтобы сразу выбирать один путь, модель генерирует несколько возможных траекторий, анализирует данные с датчиков автомобиля и оценивает каждый вариант по уровню безопасности.

После сравнения система выбирает маршрут с наиболее высоким показателем безопасности. Такой подход позволяет одновременно решить две проблемы традиционных моделей сквозного управления (end-to-end): недостаточную прозрачность решений и сложность контроля поведения автомобиля в критических ситуациях.