Споры Маска и Альтмана проявили проблему космических дата-центров для ИИ

Планы SpaceX по размещению вычислительных мощностей на орбите зависят от дешёвых многоразовых запусков и массового производства спутников, которых пока нет

Илон Маск и Сэм Альтман публично поспорили о перспективах космических дата-центров для искусственного интеллекта, вновь обратив внимание на разрыв между планами компаний и текущими возможностями космической отрасли. Поводом стала публикация Маска, в которой он обвинил Альтмана в мошенничестве, после чего глава OpenAI ответил критикой идеи краткосрочного размещения вычислительных мощностей на орбите.

Альтман заявил, что «Маск предлагает инвесторам публичного рынка концепцию космических дата-центров в слишком близкой перспективе». Речь идёт о планах SpaceX вывести на орбиту сеть спутников с вычислительными системами для выполнения задач искусственного интеллекта, включая обработку запросов моделей ИИ.

Именно развитие орбитальных вычислений стало одним из факторов, которые поддерживают высокую оценку перспектив SpaceX. Сторонники идеи считают, что космические дата-центры смогут обеспечить дополнительные вычислительные мощности для ИИ-систем и создать новый формат облачных сервисов на орбите.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Однако специалисты по космической технике указывают на несколько ограничений. Для экономической эффективности такого бизнеса потребуются значительно более дешёвые запуски и возможность производить мощные спутники в больших количествах. По оценкам инженеров и компаний, работающих над аналогичными проектами, текущие технологии сейчас не позволяют быстро масштабировать такие системы.

Главная ставка SpaceX в решении этой проблемы связана с ракетой Starship. Компания рассчитывает сделать её полностью многоразовой системой, способной значительно снизить стоимость вывода грузов на орбиту. Однако даже успешное восстановление обеих ступеней во время ближайших испытательных полётов не означает немедленного перехода к регулярным коммерческим запускам: обещанная эксплуатационная многоразовость, вероятно, потребует ещё нескольких лет.