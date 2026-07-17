Samsung ускорит запуск первого завода Yongin в крупнейшем чиповом кластере Южной Кореи

Компания планирует начать работу первой фабрики в 2029 году вместо ранее ожидавшихся 2030–2031 годов на фоне роста спроса на ИИ-чипы

Samsung Electronics может запустить первую фабрику в полупроводниковом кластере Yongin на 1–2 года раньше первоначального графика — в 2029 году вместо 2030 или 2031 года. Об этом сообщили отраслевые источники Yonhap. Саму дату компания и Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи официально ещё не подтвердили.

Завод станет частью Yongin National Industrial Complex — национального стратегического проекта Южной Кореи, который должен стать новым производственным центром Samsung. Всего в комплексе планируется построить 6 фабрик.

Ускорение сроков связано с решением правительства ускорить развитие инфраструктуры проекта, включая подготовку земельных участков, обеспечение электроэнергией и водой.

Более ранний запуск производства позволит Samsung быстрее нарастить выпуск продукции на фоне роста мирового спроса на чипы для искусственного интеллекта. Полупроводниковое подразделение компании в последние годы в значительной степени поддерживалось продажами высокопроизводительной памяти HBM [High Bandwidth Memory, высокоскоростная память с увеличенной пропускной способностью], которая используется в ИИ-серверах.

Источник: Samsung

Конкуренты Samsung также расширяют мощности. SK Hynix, один из крупнейших производителей памяти в мире, планирует вложить $51 млрд в новый завод по выпуску NAND-памяти в Чхонджу с запуском производства в первой половине 2029 года. Таким образом, 2 из 3 крупнейших производителей памяти в мире рассчитывают ввести новые мощности примерно в один период.

Samsung ранее сообщала, что в рамках «южнокорейской программы мегапроектов» планирует инвестировать 2030 трлн вон (около $1,35 трлн) в развитие полупроводниковых кластеров в Pyeongtaek и Yongin. Ещё 400 трлн вон предусмотрено для строительства 2 новых заводов в Кванджу на юго-западе страны. Эти планы входят в более широкий пакет инвестиций, представленный 29 июня на совещании под руководством президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна.

При этом Samsung пока не раскрыла, какие именно чипы будут выпускаться на первой фабрике Yongin — речь может идти о логических микросхемах, памяти или обоих направлениях. Компания также не сообщала, как ускорение первого завода повлияет на сроки строительства остальных 5 объектов комплекса.