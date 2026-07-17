Гигантская ракета Starship не взлетела — Маск раскрыл причину

Компания SpaceX была вынуждена отменить 13-й испытательный запуск Starship во время стартового окна 16 июля 2026 года в Техасе.

Как сообщил Илон Маск, автоматическая система прервала обратный отсчёт после того, как четыре двигателя Raptor не смогли запуститься. Незапустившиеся двигатели — R137, R78, R113 и R131. Причём R78 ранее стоял на Booster 19, однако был снят с него после первого неудачного прожига.

Изображение Grok

После отмены старта специалисты начали слив топлива из ракеты. По словам Маска, перед следующей попыткой на корабле заменят два двигателя Raptor.

Новый запуск может состояться уже через несколько дней после завершения необходимых работ и повторной проверки всех систем.