44 дня без розетки и возможность зарядить смартфон. Кнопочный телефон Nokia 300 4G Power Bank получит аккумулятор на 3700 мА•ч

В Сети появились характеристики ещё не представленного кнопочного телефона Nokia 300 4G Power Bank. Новинка совмещает функции обычного телефона и внешнего аккумулятора.

Согласно утечке, устройство получит 2,4-дюймовый экран с разрешением QVGA, камеру на 0,3 Мп и аккумулятор ёмкостью 3700 мА•ч.

Изображение Nokia/smashx_60

Производитель заявляет до 44 дней работы без подзарядки в режиме ожидания. Кроме того, телефон сможет использоваться как пауэрбанк, поддерживая обратную зарядку мощностью до 5 Вт, а собственная зарядка будет осуществляться через USB-C с мощностью до 18 Вт.

Изображение Nokia/smashx_60

Также сообщается о защите корпуса по IP65, поддержке сетей 4G, поддержке карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ, наличии Bluetooth, 3,5-мм разъёма для наушников, FM-радио и встроенного медиаплеера.

Изображение Nokia/smashx_60