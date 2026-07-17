44 дня без розетки и возможность зарядить смартфон. Кнопочный телефон Nokia 300 4G Power Bank получит аккумулятор на 3700 мА•ч
Ещё одной особенностью устройства станет мощный светодиодный фонарь
В Сети появились характеристики ещё не представленного кнопочного телефона Nokia 300 4G Power Bank. Новинка совмещает функции обычного телефона и внешнего аккумулятора.
Согласно утечке, устройство получит 2,4-дюймовый экран с разрешением QVGA, камеру на 0,3 Мп и аккумулятор ёмкостью 3700 мА•ч.
Производитель заявляет до 44 дней работы без подзарядки в режиме ожидания. Кроме того, телефон сможет использоваться как пауэрбанк, поддерживая обратную зарядку мощностью до 5 Вт, а собственная зарядка будет осуществляться через USB-C с мощностью до 18 Вт.
Также сообщается о защите корпуса по IP65, поддержке сетей 4G, поддержке карты памяти microSD объёмом до 32 ГБ, наличии Bluetooth, 3,5-мм разъёма для наушников, FM-радио и встроенного медиаплеера.
Ещё одной особенностью устройства станет мощный светодиодный фонарь, рассчитанный на использование в походах и других ситуациях, где требуется яркое освещение. Он в 2 раза ярче, чем вспышка iPhone 16 Pro.
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