Работает без Wi-Fi и розетки. Xiaomi выпустила необычную камеру с солнечной панелью, аккумулятором на 9900 мА•ч, защитой IP66 и поддержкой 4G

Xiaomi начала принимать предварительные заказы на умную камеру Smart Solar Camera 4 Pro 4G Dual-Camera Edition. Новинка оценена в 649 юаней (около 95 долларов) и ориентирована на использование в местах, где отсутствуют электросеть, Wi-Fi или проводной интернет.

Главной особенностью устройства стала поддержка двух SIM-карт 4G с автоматическим переключением между сетями для повышения надёжности соединения. Производитель также заявляет о наличии бесплатного мобильного трафика в Китае. Благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 9900 мА•ч камера способна работать более недели без подзарядки, а солнечная панель мощностью 7,6 Вт позволяет поддерживать автономную работу практически неограниченное время.

Устройство оснащено двумя 5-мегапиксельными камерами, каждая из которых записывает видео в разрешении 3K. Используются объективы со светосилой f/1.6, а для ночной съёмки предусмотрена система из белых и инфракрасных светодиодов, автоматически включающая подсветку при обнаружении человека.

Фото Xiaomi/ithome

Камера поддерживает интеллектуальный режим записи AOV, который снижает частоту кадров до одного кадра каждые две секунды при отсутствии движения, экономя более 90% пространства на накопителе.

Также заявлены двусторонняя голосовая связь, хранение данных на картах microSD, интеграция с экосистемой Xiaomi через технологию Surge Smart Connect и защита от воды и пыли по IP66.