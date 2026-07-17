AliExpress: россияне стали чаще выбирать наушники с шумоподавлением
Во втором квартале 2026 года в России вырос спрос на беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения
По итогам второго квартала 2026 года россияне стали чаще выбирать наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения. К таким выводам пришли аналитики AliExpress СНГ, изучив продажи TWS- и полноразмерных моделей на маркетплейсе.
Лидером среди полностью беспроводных наушников стала Realme, занявшая три первые позиции рейтинга. Первое место досталось модели Buds Air8 Pro, которая быстро вошла в число самых востребованных после выхода на российский рынок. Впервые в пятерку лидеров попали наушники-клипсы открытого типа, не перекрывающие слуховой канал и рассчитанные на использование во время тренировок и повседневных прогулок.
Топ-5 TWS-наушников:
- Realme Buds Air8 Pro
- Realme Buds Air 8
- Realme Buds Air7 Pro
- Lenovo LE302
- Xiaomi Redmi Buds 8 Pro
В категории полноразмерных устройств наибольшим спросом пользовались модели Ugreen, занявшие три места в первой пятерке. Также в рейтинг вошли устройства Baseus и выполненная в ретро-стиле модель Fiio.
Топ-5 полноразмерных и накладных наушников:
- Ugreen Studio Pro
- Ugreen Max5c
- Baseus EH10 NC
- Fiio EH11
- Ugreen Studio Plus
Аналитики отмечают, что технологии, ранее характерные для премиальных устройств, теперь широко представлены в среднем ценовом сегменте. Среди них — эффективное шумоподавление, поддержка современных аудиокодеков, длительное время автономной работы и возможности на базе искусственного интеллекта, включая синхронный перевод речи. Три модели из первой десятки появились на рынке только в 2026 году.
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