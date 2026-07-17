AliExpress: россияне стали чаще выбирать наушники с шумоподавлением

Во втором квартале 2026 года в России вырос спрос на беспроводные наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения

По итогам второго квартала 2026 года россияне стали чаще выбирать наушники с активным шумоподавлением и поддержкой аудио высокого разрешения. К таким выводам пришли аналитики AliExpress СНГ, изучив продажи TWS- и полноразмерных моделей на маркетплейсе.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Лидером среди полностью беспроводных наушников стала Realme, занявшая три первые позиции рейтинга. Первое место досталось модели Buds Air8 Pro, которая быстро вошла в число самых востребованных после выхода на российский рынок. Впервые в пятерку лидеров попали наушники-клипсы открытого типа, не перекрывающие слуховой канал и рассчитанные на использование во время тренировок и повседневных прогулок.

Топ-5 TWS-наушников:

Realme Buds Air8 Pro Realme Buds Air 8 Realme Buds Air7 Pro Lenovo LE302 Xiaomi Redmi Buds 8 Pro

В категории полноразмерных устройств наибольшим спросом пользовались модели Ugreen, занявшие три места в первой пятерке. Также в рейтинг вошли устройства Baseus и выполненная в ретро-стиле модель Fiio.

Топ-5 полноразмерных и накладных наушников:

Ugreen Studio Pro Ugreen Max5c Baseus EH10 NC Fiio EH11 Ugreen Studio Plus