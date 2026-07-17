ФБР ищет ИИ-суперкомпьютеры с ускорителями Nvidia и Google TPU для защищённой инфраструктуры

Бюро рассматривает закупку систем для обучения и запуска больших языковых моделей, анализа данных и компьютерного зрения в государственных вычислительных центрах

Федеральное бюро расследований США (FBI) изучает возможность закупки специализированного оборудования для ИИ-вычислений. В опубликованном запросе ведомство ищет системы, способные поддерживать обучение и запуск больших языковых моделей (LLM), обработку данных, компьютерное зрение и другие задачи искусственного интеллекта в защищённой государственной вычислительной среде.

Запрос информации (RFI) является предварительным этапом перед возможной закупкой и не означает, что ФБР уже приняло решение о покупке оборудования. В документах указано, что ведомство может приобрести несколько систем различных конфигураций и объёмов поставки.

Фото: Sebastian Moss

ФБР разделило требования к будущей инфраструктуре на 4 категории.

В первую входят серверы на базе процессоров Intel Xeon 6767P или аналогичных решений, минимум с 2 ТБ оперативной памяти с возможностью расширения до 4 ТБ, а также с 8-графическим ускорителем Nvidia HGX B300 или сопоставимой системой. Оборудование должно включать SSD-накопители для операционной системы и данных, а также сетевые интерфейсы с высокой пропускной способностью.

Вторая категория предназначена для интегрированных стоечных систем масштаба дата-центра. ФБР рассматривает решения уровня Nvidia GB300 NVL72 — готовые вычислительные стойки для обучения и работы крупных ИИ-моделей. Такие системы должны включать высокоскоростную сеть связи между ускорителями, Ethernet-инфраструктуру уровня Nvidia Spectrum-X, встроенное охлаждение и возможность подключения к водяным системам охлаждения государственных объектов.

Третья категория касается архитектур ИИ-кластеров для корпоративных нагрузок. В документах упоминаются системы уровня Google TPU v8, TPU v7L или выше — специализированные процессоры для задач искусственного интеллекта. Требуемая производительность должна быть сопоставима как минимум с 5 стойками Nvidia GB300 NVL72. Оборудование должно поддерживать запуск больших языковых моделей и работу с различными ИИ-фреймворками.

Упоминание TPU стало необычным пунктом запроса, поскольку эти ускорители традиционно предоставлялись через облачную инфраструктуру Google, а не как локальные решения для установки в собственных дата-центрах. При этом Google постепенно расширяет доступность TPU за пределами собственного облака, включая партнёрские вычислительные площадки.

Четвёртая категория относится к ускорителям для запуска готовых ИИ-моделей. ФБР рассматривает решения уровня Nvidia L40S с минимум 48 ГБ видеопамяти для задач генеративного ИИ, работы с эмбеддингами (числовыми представлениями данных для анализа связей) и компьютерного зрения. Ускорители должны поддерживать распространённые форматы вычислений FP32, FP16, BF16 и INT8, а также инструменты CUDA, TensorRT, PyTorch и TensorFlow.