Hisense, Hi и Sber: названы самые популярные модели телевизоров у россиян в «М.Видео»

«М.Видео» проанализировала продажи телевизоров и игровых консолей в период проведения чемпионата мира по футболу. Продажи выросли на 15% месяц за месяц. Самыми популярными телевизорами стали модели от Hisense, официального спонсора ЧМ по футболу.

Первое место по обороту заняла модель Hisense 55U7S. В пятерку наиболее востребованных моделей в денежном выражении также вошли Hisense 50E7S, Hisense 43E7S, TCL 55C6K и TCL 55C7L.

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В количественном выражении сохранялся большой спрос на более доступные телевизоры с диагональю 32 дюйма.