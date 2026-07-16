Смартфоны Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra начали получать июльское обновление One UI 8.5
Новые оптимизации и улучшения стабильности
Samsung начала распространение июльского обновления One UI 8.5 для смартфонов серии Galaxy S24. Об этом сообщил Tarun Vats.
Изначально обновление с номерами S928NKSS6DZG1/S928NOKR6DZG1/S928NKSS6DZE1 доступно в Южной Корее, а в течение ближайших недель оно появится в Европе и других странах мира.
Июльское обновление One UI 8.5 включает новые оптимизации, улучшения стабильности, исправления критических уязвимостей и ошибок.
Samsung Galaxy S24 — это флагманская линейка Android-смартфонов, которая была официально представлена компанией Samsung 17 января 2024 года. Серия включает три модели: базовый S24, увеличенный S24+ и топовый S24 Ultra.
Комментарии