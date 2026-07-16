Противостояние легенд: в России представили iPhone 17 Pro Max «Роналду» и Samsung Z Fold 8 «Месси»

Российская компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов «Легенды», посвящённую многолетнему соперничеству Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В серию вошли Samsung Galaxy Z Fold 8 с портретом Месси и iPhone 17 Pro Max с изображением Роналду. Выпуск приурочен к финалу чемпионата мира по футболу 2026 года, который, как ожидается, станет последним для обоих игроков.