Противостояние легенд: в России представили iPhone 17 Pro Max «Роналду» и Samsung Z Fold 8 «Месси»

От 679 тыс. рублей

Мобильные телефоны

Российская компания Caviar представила лимитированную коллекцию смартфонов «Легенды», посвящённую многолетнему соперничеству Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В серию вошли Samsung Galaxy Z Fold 8 с портретом Месси и iPhone 17 Pro Max с изображением Роналду. Выпуск приурочен к финалу чемпионата мира по футболу 2026 года, который, как ожидается, станет последним для обоих игроков.

Изображение: Caviar
Изображение: Caviar

Портреты футболистов выполнены вручную в технике горячей перегородчатой эмали с использованием декоративных элементов с покрытием из золота 999 пробы. Для оформления моделей выбраны разные художественные решения: Samsung с изображением Месси выполнен в спокойных бело-голубых оттенках, а iPhone с Роналду получил более яркий дизайн.

Коллекция «Легенды» выпущена тиражом 19 экземпляров. Стоимость версии Samsung Z Fold 8 «Месси» начинается от 799 тыс. рублей, модели iPhone 17 Pro Max «Роналду» — от 679 тыс. рублей.

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