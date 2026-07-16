Первые модули Российской орбитальной станции будут стыковать к МКС
Продление работы международной станции даёт время для плавного перехода, считает глава ЦПК
Решение о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года обеспечит России важный временной задел для плавного перехода к использованию Российской орбитальной станции (РОС), считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Олег Кононенко. Напомним, о продлении работы МКС на днях договорились главы NASA и Роскосмоса.
Кононенко отметил, что каждый дополнительный год на орбите — это возможность отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Решение о продлении работ МКС до 2030 года позволит провести плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе, добавил он.
Это станет своеобразным мостом для нового этапа отечественной пилотируемой космонавтики, который позволит нам как сохранить орбитальное присутствие, так и создать технологическую платформу для будущих миссий на основе колоссального багажа, наработанного на МКС.
Олег Кононенко
Также глава ЦПК рассказал, что согласно текущей архитектуре, первые модули РОС планируется стыковать к российскому сегменту МКС. Решено использовать существующую инфраструктуру и накопленный опыт в качестве фундамента, одновременно готовя базу для работы на новой станции. Полностью развернуть РОС планируется к 2034 году, а первый модуль должен быть запущен в 2028 году.
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