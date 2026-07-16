Первые модули Российской орбитальной станции будут стыковать к МКС

Решение о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2030 года обеспечит России важный временной задел для плавного перехода к использованию Российской орбитальной станции (РОС), считает начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Олег Кононенко. Напомним, о продлении работы МКС на днях договорились главы NASA и Роскосмоса.

Изображение: Роскосмос

Кононенко отметил, что каждый дополнительный год на орбите — это возможность отработки технологий и завершения научных циклов, которые было бы нерационально прерывать. Решение о продлении работ МКС до 2030 года позволит провести плавный переход без потери компетенций и присутствия в пилотируемой программе, добавил он.

Это станет своеобразным мостом для нового этапа отечественной пилотируемой космонавтики, который позволит нам как сохранить орбитальное присутствие, так и создать технологическую платформу для будущих миссий на основе колоссального багажа, наработанного на МКС. Олег Кононенко